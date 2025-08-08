Logo R7.com
Com Pintado, Figueirense melhora na Série C, mas rendimento ainda segue abaixo do esperado

Técnico Pintado conseguiu melhorar o aproveitamento da equipe, mas, diante da situação atual, os números ainda são insuficientes para...

ND Mais

Faltando quatro jogos para o fim da Série C do Campeonato Brasileiro, o Figueirense precisa de pelo menos mais seis pontos para se manter na terceira divisão. E para encerrar o jejum de um mês sem vitórias, o técnico Pintado terá que mexer nas peças à disposição para conseguir melhorar o aproveitamento da equipe.

