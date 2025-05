Com previsão de termômetros abaixo dos 10°C, Grande Florianópolis terá 411 vagas em abrigos Florianópolis, São José, Biguaçu e Palhoça prepararam estruturas para acolher pessoas em vulnerabilidade ND Mais|Do R7 29/05/2025 - 22h56 (Atualizado em 29/05/2025 - 22h56 ) twitter

A chegada da primeira grande massa de ar polar de 2025, nesta semana, colocou as cidades catarinenses em alerta. Conforme a previsão, há possibilidade de temperaturas abaixo dos 5°C na Grande Florianópolis, com geadas intensas e até chance de neve em áreas de maior altitude no Estado. Ao todo, Florianópolis, São José, Palhoça e Biguaçu vão disponibilizar 411 vagas de abrigo, a fim de acolher pessoas em situação de vulnerabilidade social. Além da proteção contra o frio, elas terão acesso a alimentação e higiene pessoal.

