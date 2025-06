Com R$ 160 milhões, Blumenau vai modernizar ETA após mais de 50 anos de operação ETA 2, na Rua Bahia, é responsável por abastecer cerca de 70% da população urbana da cidade. ND Mais|Do R7 06/06/2025 - 21h55 (Atualizado em 06/06/2025 - 21h55 ) twitter

ND Mais

A Câmara de Vereadores de Blumenau aprovou um financiamento de até R$ 160 milhões para a revitalização da ETA (Estação de Tratamento de Água) 2 do Samae, responsável por abastecer cerca de 70% da população urbana da cidade, durante a sessão desta quinta-feira (5). A estrutura, localizada na Rua Bahia, no bairro Salto, foi inaugurada em 1970 e atualmente opera no limite de sua capacidade. O projeto agora aguarda a aprovação do prefeito Egídio Ferrari (PL).

