Com salário de R$ 32 mil, TJSC lança concurso para juiz substituto Concurso para juiz ocorrerá em abril e irá preencher 20 vagas, além de formar cadastro de reserva ND Mais|Do R7 30/01/2025 - 14h47 (Atualizado em 30/01/2025 - 14h47 )

O TJSC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina) lançou um novo concurso para juiz substituto, com salário de R$ 32,3 mil. As inscrições vão de 3 de fevereiro a 5 de março, com taxa de inscrição de R$ 323.

Saiba mais sobre as oportunidades e requisitos acessando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

