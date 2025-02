Com salários de até R$ 4,7 mil, Joinville tem mais de 1 mil vagas de emprego abertas Vagas de emprego estão disponíveis em vários bairros da cidade; oportunidades variam e exigem diferentes níveis de escolaridade ND Mais|Do R7 20/01/2025 - 14h28 (Atualizado em 20/01/2025 - 14h28 ) twitter

O município de Joinville, no Norte de Santa Catarina, está com mais de 1 mil vagas de emprego abertas. A lista completa foi divulgada pelo Cepat (Centro Público de Atendimento aos Trabalhadores) nesta segunda-feira (20).

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as oportunidades disponíveis!

