Com salários de até R$ 8 mil, SC tem processos seletivos com vagas abertas As inscrições para os processos seletivos seguem abertas até julho; veja como se inscrever ND Mais|Do R7 05/07/2025 - 03h15 (Atualizado em 05/07/2025 - 03h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

As cidades de Blumenau, Rio do Sul, Ibirama e Apiúna seguem com vagas abertas para processos seletivos em julho com salários de até R$ 8 mil.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as oportunidades e como se inscrever! Saiba mais

Leia Mais em ND Mais:

‘Único’: morte de professor causa comoção em Itapema

VÍDEO: Três acidentes seguidos bloqueiam BR-101 em Joinville e causam filas quilométricas

Obras na BR-470 causam interdição temporária no trânsito em SC; saiba onde