Com salários de quase R$ 6 mil, pequena cidade de SC abre vagas em processo seletivo
Inscrições, para as áreas da Educação e Assistência Social de Morro da Fumaça, seguem até o dia 27 de agosto
Um processo seletivo simplificado emergencial foi aberto pela prefeitura de Morro da Fumaça, no Sul de Santa Catarina, com o objetivo preencher vagas para contratação temporária e cadastro reserva. Os cargos são para as áreas de Educação e Assistência Social.
Um processo seletivo simplificado emergencial foi aberto pela prefeitura de Morro da Fumaça, no Sul de Santa Catarina, com o objetivo preencher vagas para contratação temporária e cadastro reserva. Os cargos são para as áreas de Educação e Assistência Social.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as oportunidades disponíveis!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as oportunidades disponíveis!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: