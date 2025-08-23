Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Com salários de quase R$ 6 mil, pequena cidade de SC abre vagas em processo seletivo

Inscrições, para as áreas da Educação e Assistência Social de Morro da Fumaça, seguem até o dia 27 de agosto

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Um processo seletivo simplificado emergencial foi aberto pela prefeitura de Morro da Fumaça, no Sul de Santa Catarina, com o objetivo preencher vagas para contratação temporária e cadastro reserva. Os cargos são para as áreas de Educação e Assistência Social.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as oportunidades disponíveis!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.