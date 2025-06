Com seis desfalques, JEC Futsal enfrenta o Joaçaba pela Liga Nacional Depois de vencer o Pato em casa, JEC Futsal encara o time catarinense na noite desta segunda-feira (9) ND Mais|Do R7 09/06/2025 - 14h37 (Atualizado em 09/06/2025 - 14h37 ) twitter

O torcedor do JEC Futsal não teve nem tempo para sentir saudade do time e já vai assistir ao Tricolor em quadra novamente. Depois de vencer o Pato no Centreventos Cau Hansen, o time enfrenta o Joaçaba às 20h30 desta segunda-feira, em Videira, em busca da sexta vitória na Liga Nacional.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

