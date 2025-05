Com seis dias de entrada gratuita, Efapi do Brasil prevê R$ 800 milhões em negócios A nova Efapi do Brasil promete recorde de público com acesso gratuito e atrações de peso em Chapecó; lançamento oficial aconteceu na... ND Mais|Do R7 29/05/2025 - 19h55 (Atualizado em 29/05/2025 - 19h55 ) twitter

Foi lançada oficialmente em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, a 22ª edição da Exposição Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Chapecó, agora batizada de Efapi do Brasil. O lançamento ocorreu na noite da quarta-feira (28), no Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo de Nes, com a presença de mil convidados, incluindo autoridades, patrocinadores, expositores e imprensa.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre essa grande feira e suas expectativas para 2025! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

