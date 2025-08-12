Com sete médicos a mais, emergência pediátrica do HU-UFSC reabre após dois anos
Com a nova estrutura e equipe, a expectativa que a emergência pediátrica atenda de 80 a 100 crianças por dia
A emergência pediátrica do HU-UFSC (Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago, da Universidade Federal de Santa Catarina) reabriu nesta segunda-feira (11), após mais de dois anos de obras. O atendimento será 24 horas por dia, com uma equipe formada por 26 médicos, nove enfermeiros e 18 técnicos de enfermagem.
A emergência pediátrica do HU-UFSC (Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago, da Universidade Federal de Santa Catarina) reabriu nesta segunda-feira (11), após mais de dois anos de obras. O atendimento será 24 horas por dia, com uma equipe formada por 26 médicos, nove enfermeiros e 18 técnicos de enfermagem.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre a reabertura da emergência pediátrica!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre a reabertura da emergência pediátrica!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: