Com sete médicos a mais, emergência pediátrica do HU-UFSC reabre após dois anos Com a nova estrutura e equipe, a expectativa que a emergência pediátrica atenda de 80 a 100 crianças por dia ND Mais|Do R7 12/08/2025 - 01h57 (Atualizado em 12/08/2025 - 01h57 )

Daniel Queiroz

A emergência pediátrica do HU-UFSC (Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago, da Universidade Federal de Santa Catarina) reabriu nesta segunda-feira (11), após mais de dois anos de obras. O atendimento será 24 horas por dia, com uma equipe formada por 26 médicos, nove enfermeiros e 18 técnicos de enfermagem.

