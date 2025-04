Com setor em crescimento constante, supermercados são oportunidades para ascensão profissional Cerca de 20% dos funcionários de supermercados são promovidos todo ano ND Mais|Do R7 01/04/2025 - 22h06 (Atualizado em 01/04/2025 - 22h06 ) twitter

Empty aisle at a supermarket - grocery shopping concepts

O setor supermercadista tem se consolidado como um dos grandes motores da economia em Santa Catarina, gerando empregos e oferecendo oportunidades de ascensão profissional para milhares de trabalhadores. Com 16 mil empresas atuando no ramo, o segmento emprega diretamente mais de 200 mil pessoas no estado, sendo um dos principais pilares do mercado de trabalho local.

Saiba mais sobre como os supermercados estão se tornando trampolins para o desenvolvimento profissional no setor acessando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

