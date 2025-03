Com show à parte da bateria, Copa Lord fecha 1ª noite de desfiles com homenagem a Hassis Escola do Morro da Caixa, em Florianópolis, homenageou o pintor curitibano, radicado na capital catarinense, e fechou a noite com grande... ND Mais|Do R7 01/03/2025 - 10h05 (Atualizado em 01/03/2025 - 10h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O último desfile do primeiro dia do Carnaval de Florianópolis ficou por conta da segunda escola de samba mais antiga da capital catarinense, a Embaixada Copa Lord. Com um enredo homenageando Hassis, pintor importante para a cultura manezinha, a escola agitou a torcida com o show da sua bateria e emocionou os foliões que dançaram na avenida.

Para saber mais sobre essa emocionante homenagem e todos os detalhes do desfile, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Com suor e lágrimas, primeira noite de desfiles em Florianópolis emociona arquibancadas lotadas

Dos orixás à Grécia antiga, Coloninha leva viagem por continentes à Nego Quirido

Desfile da Acadêmicos do Sul da Ilha teve Poseidon, baianas coloridas e ‘invasão’ de caramelo