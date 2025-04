Com show do Nando Reis, Rádio Alpha FM Florianópolis é lançada em grande estilo Evento marcou a chegada da Rádio Alpha FM Florianópolis; disponível para ouvir no dial 91.3, no aplicativo ou no site do Grupo ND ND Mais|Do R7 17/04/2025 - 23h45 (Atualizado em 17/04/2025 - 23h45 ) twitter

O lançamento da Rádio Alpha FM Florianópolis foi no padrão Alpha, em grande estilo e com música boa, com show de Nando Reis. O cantor e compositor de grandes sucessos da MPB fez uma apresentação ontem no Folha Beach Club, em Jurerê Internacional, marcando a chegada da rádio na capital catarinense, no dial 91.3.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse evento incrível!

