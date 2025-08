Com tempo instável, Santa Catarina pode voltar a ter neve ao longo da semana; veja previsão Com previsão de temperaturas negativas, o tempo em Santa Catarina deve sofrer com os efeitos de um ciclone extratropical e com uma... ND Mais|Do R7 06/08/2025 - 10h18 (Atualizado em 06/08/2025 - 10h18 ) twitter

O tempo em Santa Catarina tem previsão de neve na madrugada e manhã deste sábado (9). O fenômeno deve atingir cidades da Serra catarinense no Planalto Sul do estado. As temperaturas devem permanecer baixas ao longo da semana, com máximas que não passam os 22° e chegam acompanhadas por um clima chuvoso. As informações são da Epagri/Ciram (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina/Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro da previsão do tempo em Santa Catarina!

