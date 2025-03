Com tempo instável, temporais devem atingir SC no início da semana; confira a previsão Calor e umidade favorecem a formação de temporais isolados entre segunda e terça-feira em Santa Catarina ND Mais|Do R7 17/03/2025 - 11h46 (Atualizado em 17/03/2025 - 11h46 ) twitter

A semana deve iniciar com tempo instável em Santa Catarina devido ao calor e a umidade. Nesta segunda-feira (17), o dia começa com predomínio de sol em todas as regiões de Santa Catarina, mas há possibilidade de temporais isolados no final do dia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro da previsão do tempo!

