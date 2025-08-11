Com tempo seco e chuva abaixo do esperado, Defesa Civil pede ‘racionamento’ de água em SC A previsão indica que o tempo seco em Santa Catarina continue até a segunda quinzena de agosto, quando frentes frias devem favorecer... ND Mais|Do R7 11/08/2025 - 05h57 (Atualizado em 11/08/2025 - 05h57 ) twitter

Quase metade dos municípios de Santa Catarina enfrenta situação de seca, ainda que fraca, segundo o Boletim Hidrometeorológico Integrado nº 76, divulgado na última quinta-feira (8) pela SPDC (Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil) e pela SEMAE (Secretaria do Meio Ambiente e da Economia Verde).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro das recomendações para o uso consciente da água!

