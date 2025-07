Com turismo e indústria em alta, economia de SC dispara acima da média nacional em 2025 O resultado coloca o estado como segundo maior crescimento do país, atrás apenas do Paraná (6,8%) ND Mais|Do R7 24/07/2025 - 19h58 (Atualizado em 24/07/2025 - 19h58 ) twitter

Santa Catarina registrou crescimento de 6,1% na atividade econômica entre janeiro e maio de 2025, conforme o Índice de Atividade Econômica Regional do Banco Central, considerado uma prévia do PIB. O resultado coloca o estado como segundo maior crescimento do país, atrás apenas do Paraná (6,8%) e muito acima da média nacional, de 3,4%.

Para mais detalhes sobre esse crescimento impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

