Com um a menos, Marcílio Dias vence o Hercílio Luz e conquista primeira vitória no Catarinense Marcílio teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo e mesmo com um amenos superou o Hercílio; Marinheiro conquista primeira vitória... ND Mais|Do R7 24/01/2025 - 05h06 (Atualizado em 24/01/2025 - 05h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Marcílio Dias conquistou sua primeira vitória no Catarinense 2025 na noite desta quinta-feira (23). Jogando em casa, o Marinheiro teve o lateral direito Victor Guilherme expulso aos 34 minutos do primeiro tempo, e mesmo com um homem a menos conseguiu a vitória por 1 a 0 diante do Hercílio Luz.

Saiba mais sobre essa emocionante partida no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Justiça bloqueia ordem de Trump que restringe cidadania por nascimento nos EUA

Destinos de turismo sustentável em SC estão entre os 100 melhores do mundo e concorrem a prêmio

Homem morre por reação alérgica a camarão em Florianópolis