Com verba pública, deputados do PL bancam série conservadora com R$ 2,6 mi

Quatro deputados federais do PL – Alexandre Ramagem (RJ), Carla Zambelli (SP), Bia Kicis (DF) e Marcos Pollon (MS) – destinaram juntos R$ 2,6 milhões em emendas Pix para financiar uma série documental sobre a colonização do Brasil. O projeto está nas mãos de uma associação com ligações a igrejas evangélicas e que se declara conservadora.

Para saber mais sobre essa polêmica e os detalhes da série, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

