Comando de ataque do Avaí tem responsabilidade por 66,6% dos gols do time na Série B Atacantes do Avaí se destacam no começo da Série B com 4 dos 6 gols para a equipe seguir invicta na competição ND Mais|Do R7 24/04/2025 - 19h40 (Atualizado em 24/04/2025 - 19h40 )

Se o ditado de Carlos Alberto Parreira, na Copa de 1994, de que a melhor defesa é o ataque, o Avaí está no caminho certo. O time azurra sofreu três gols até o momento na Série B, mas já marcou seis e quatro deles saíram dos atacantes do elenco. Hygor, Cléber e Alef Manga já correram para o abraço na competição e estão ajudando o Leão a fazer uma campanha até aqui invicta, com duas vitórias e dois empates, e participação direta em 66,6% das bolas que entraram na rede com os gols e assistências entre eles mesmos, como foi no tento marcado por Alef Manga diante do Amazonas, que teve passe de Cléber.

