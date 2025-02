Combate a incêndio na BR-101 em SC leva mais de 6 horas e usa quase 100 mil litros d’água Caminhão carregado com pneus foi consumido pelo incêndio na BR-101; filas quilométricas se formaram na rodovia em Garuva ND Mais|Do R7 03/02/2025 - 13h07 (Atualizado em 03/02/2025 - 13h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O combate ao forte incêndio na BR-101 em Garuva, no Norte de Santa Catarina, neste domingo (2), representou um verdadeiro desafio para as equipes do Corpo de Bombeiros e da Arteris Litoral Sul. Carregado com pneus, um caminhão foi consumido pelas chamas no km 3,4 da rodovia.

Para mais detalhes sobre essa ocorrência e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Saiba quem era o homem de 59 anos que morreu no hospital após grave acidente na BR-282 em SC

Homem é preso após invadir casa da ex e matar um gato com cabo de vassoura em Criciúma

Criança morre esmagada em grave acidente em Curitibanos