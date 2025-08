Comcap abre 195 vagas para reforço na limpeza durante o verão em Florianópolis Processo seletivo oferece vagas temporárias para garis e motoristas, com salários de até R$ 3,4 mil e início previsto para a alta temporada... ND Mais|Do R7 01/08/2025 - 07h37 (Atualizado em 01/08/2025 - 07h37 ) twitter

A Comcap (Autarquia de Melhoramentos de Florianópolis) abriu processo seletivo com 195 vagas temporárias para atuar na coleta de resíduos e limpeza pública durante a temporada de verão 2025/26. São oferecidas 170 vagas para gari e 25 para motorista, além de cadastro de reserva para todas as funções.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as vagas e como se inscrever!

