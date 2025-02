Começam obras do Parque Náutico Walter Lange, na baía Sul, em Florianópolis Revitalização do Parque Náutico Walter Lange promete transformar e movimentar a área na baía Sul, onde ficam os três clubes de remo... ND Mais|Do R7 26/01/2025 - 09h26 (Atualizado em 26/01/2025 - 09h26 ) twitter

As máquinas e os primeiros operários já estão no Parque Náutico Walter Lange, localizado na Baía Sul, em Florianópolis, para o início dos trabalhos, que incluem serviços de topografia e colocação de tapumes, além da instalação do canteiro de obras.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre a revitalização deste importante espaço na cidade!

