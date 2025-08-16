Comédia Troca-Troca traz uma visão bem-humorada sobre os desafios do amor no século 21 A peça propõe uma reflexão sobre a importância da comunicação — e não só do sexo — na manutenção da paixão. A estreia acontece no final... ND Mais|Do R7 16/08/2025 - 03h57 (Atualizado em 16/08/2025 - 03h57 ) twitter

A comédia Troca-Troca estreia no dia 30 de agosto, às 20h, no Teatro Ademir Rosa, no CIC. Com diálogos afiados e situações hilárias, a peça teatral traz uma visão bem-humorada sobre os desafios do amor no século 21 e propõe uma reflexão sobre a importância da comunicação — e não apenas do sexo — na manutenção da paixão. Escrito por Ingrid Zavarezzi, roteirista de grandes sucessos da TV e do teatro, o texto mergulha nos dilemas do desejo e nos segredos que podem transformar um casamento em um verdadeiro campo de batalha — ou em uma inesperada aventura.

