Comenda do Mérito Desportivo de SC completa 30 anos e homenageia personalidades do esporte Tradicional Comenda do Mérito Desportivo de Santa Catarina completa 30 anos e solenidade homenageia novos comendadores nesta quinta... ND Mais|Do R7 10/07/2025 - 06h37 (Atualizado em 10/07/2025 - 06h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um dos maiores título do desporto catarinense, a Comenda do Mérito Desportivo completa 30 anos em 2025. O Bela Vista Country Club, em Gaspar, será o palco da entrega da premiação nesta quinta-feira (10). O Conselho Estadual de Esporte (CED/SC) e o Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina (TJD-SC) promovem a solenidade. Serão entregues a Comenda do Mérito Desportivo e a Medalha Marcílio César Ramos Krieger.

Para saber mais sobre as personalidades homenageadas e a importância dessa comenda, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Alimentar pombos poderá render multa de R$ 430 em Balneário Camboriú

FOTOS: Loja histórica é demolida para dar lugar a complexo de R$ 200 milhões em Blumenau

Polícia prende suspeito de homicídio cruel em SC; vítima foi torturada por mais de 1 hora