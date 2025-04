Comércio de Criciúma estende horário de atendimento na véspera da Páscoa Lojas devem ficar abertas até 17h no dia 19 de abril; haverá programação especial para as famílias ND Mais|Do R7 18/04/2025 - 20h45 (Atualizado em 18/04/2025 - 20h45 ) twitter

O comércio de Criciúma, no Sul de Santa Catarina, funciona em horário especial, até as 17h, no dia 19 de abril, véspera da Páscoa. De acordo com a CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) da cidade, o objetivo é garantir aos consumidores mais tempo e mais tranquilidade para garantir os presentes.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as atrações e preparativos do comércio para a Páscoa!

