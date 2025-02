Comércio de Criciúma se prepara para a Megaliquidação 2025 A maior promoção de varejo do Sul de Santa Catarina ocorre entre os dias 3 e 8 de fevereiro ND Mais|Do R7 27/01/2025 - 10h07 (Atualizado em 27/01/2025 - 10h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de Criciúma se prepara para a Megaliquidação 2025, a maior promoção de varejo do Sul de Santa Catarina. Com foco na capacitação e em estratégias de vendas, a campanha será lançada para os lojistas na próxima terça-feira (28), com uma palestra com o especialista em gestão e vendas, Maicon Maravai, às 18h30.

Saiba mais sobre como os lojistas de Criciúma estão se preparando para essa grande oportunidade no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Janeiro termina com calorão no Litoral Norte

Moradores de cidade de SC podem sacar FGTS após chuvas intensas

‘Pescadoras de plástico’: projeto ambiental recicla e conscientiza através da arte em SC