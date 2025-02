Comércio de Santa Catarina fecha 2024 com a maior alta de vendas dos últimos quatro anos Dados do IBGE mostram que o estado teve o melhor resultado desde 2020; setores de artigos farmacêuticos, médicos, perfumaria e cosméticos... ND Mais|Do R7 14/02/2025 - 21h46 (Atualizado em 14/02/2025 - 21h46 ) twitter

O comércio de Santa Catarina encerrou 2024 com resultados positivos. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), as vendas cresceram 4,1% no ano, marcando a maior alta desde 2020, quando o índice foi de 5,6%. O levantamento foi divulgado na quinta-feira (13).

