Comércio de SC cresce o triplo da média nacional e supera SP e RJ em ritmo de vendas

O comércio catarinense registrou crescimento de 7% nas vendas entre janeiro e maio de 2025, em comparação com o mesmo período do ano passado. O índice, divulgado nesta terça-feira (8) pelo IBGE, coloca o estado com o segundo melhor desempenho do país, atrás apenas do Amapá (9%). A média nacional foi de 2,2%, o que reforça o destaque varejista no cenário econômico.

Para mais detalhes sobre esse crescimento impressionante e o impacto na economia local, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

