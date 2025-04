Comércio em Blumenau terá horário estendido neste sábado para compras de Páscoa Iniciativa visa movimentar comércio no período que antecede a páscoa e aumentar as vendas ND Mais|Do R7 11/04/2025 - 19h46 (Atualizado em 11/04/2025 - 19h46 ) twitter

O comércio de Blumenau vai funcionar em horário estendido neste sábado (12) durante a edição especial do Super Sábado de Páscoa, promovida pelo Sindilojas Blumenau. As lojas das principais ruas do centro estarão abertas das 9h às 17h, oferecendo mais tempo e conforto para os consumidores realizarem suas compras.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essa iniciativa que promete aquecer as vendas e transformar o centro de Blumenau em um espaço de convivência durante a Páscoa!

