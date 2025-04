Comércio que abrir no feriado de 1º de maio em Chapecó pode ser penalizado A restrição de abertura do comércio no feriado de 1º de maio está prevista na cláusula 31ª da Convenção Coletiva de Trabalho ND Mais|Do R7 26/04/2025 - 20h00 (Atualizado em 26/04/2025 - 20h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Empresas do comércio, incluindo mercados, supermercados, hipermercados e atacarejos de Chapecó e região, não poderão funcionar na próxima quinta-feira, feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as penalizações e as exceções para o feriado.

Leia Mais em ND Mais:

Como funcionará a emissão de RG na Festa do Trabalhador da NDTV RECORD em Joinville

Mais geadas? Temperaturas caem no fim de semana e devem se aproximar de 0°C em SC

Avaí x América-MG: onde assistir ao vivo e com imagens, escalações e horário