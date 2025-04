Comércio vai abrir no feriadão em Chapecó e região? Veja a orientação O comércio no feriadão de Sexta-feira Santa e Tiradentes pode funcionar, conforme normas estabelecidas nas convenções coletivas de... ND Mais|Do R7 17/04/2025 - 20h06 (Atualizado em 17/04/2025 - 20h06 ) twitter

O comércio pode abrir normalmente no feriado da Consciência Negra em Chapecó. – Foto: MB Comunicação/ND Empresas do setor comercial em Chapecó, Xaxim e demais municípios da região estão autorizadas a atender os consumidores nos próximos feriados nacionais: Sexta-feira Santa (18 de abril) e Tiradentes (21 de abril).

Para mais detalhes sobre as orientações e direitos dos trabalhadores, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

