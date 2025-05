Comitiva de Donald Trump vem ao Brasil? Entenda o que está por trás da visita Grupo que vem ao Brasil é liderado David Gamble, chefe interino das Coordenações de Sanções do departamento de Estado dos EUA ND Mais|Do R7 05/05/2025 - 20h46 (Atualizado em 05/05/2025 - 20h46 ) twitter

Uma comitiva de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, chega à Brasília nesta segunda-feira (5), segundo a embaixada do país norte-americano no Brasil. Conforme a embaixada, o grupo pretende discutir temas ligados à segurança pública e crime organizado durante a agenda no país.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre os detalhes dessa visita e suas implicações.

