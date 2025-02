Como a terceirização de facilities impulsiona empresas e o turismo em Santa Catarina A terceirização de serviços como limpeza, segurança e recepção garante mais eficiência para os negócios catarinenses e melhora a experiência... ND Mais|Do R7 25/02/2025 - 15h46 (Atualizado em 25/02/2025 - 15h46 ) twitter

Santa Catarina continua se consolidando como um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil. Segundo o Ministério do Turismo, o estado registrou um crescimento de 71,7% na chegada de turistas estrangeiros em 2024 – foram mais de 495 mil visitantes internacionais, reflexo do fortalecimento da infraestrutura e do potencial do turismo catarinense.

Para entender como a terceirização pode transformar o setor, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

