Como advogados de SC usaram cartórios para dar golpe de R$ 6 milhões em mais de 200 idosos Golpistas usavam empresas regularizadas e faziam reconhecimento de firma em cartórios dar legitimidades às fraudes; organização criminosa... ND Mais|Do R7 06/08/2025 - 00h37 (Atualizado em 06/08/2025 - 00h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Advogados envolvidos em um esquema milionário em Santa Catarina davam golpe contra idosos usando o reconhecimento de firma em cartórios para dar aparência legal aos golpes. Desde o início da operação Entre Lobos foram identificadas 215 pessoas prejudicadas, além de outras 274 denúncias de possíveis vítimas.

Para entender todos os detalhes desse golpe e como as vítimas foram enganadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Família vive angústia após desaparecimento de vendedora em SC: ‘Ela é minha vida’

Frio recorde, pouca chuva e ciclone: Sul de SC viveu julho histórico e extremo no clima

Ponteiro de 23 anos é o novo reforço do Joinville Vôlei para a temporada