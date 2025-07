Como blocos de concreto vão flutuar no novo cais de Joinville? Entenda a tecnologia Conforme a Prefeitura de Joinville, o prazo para entrega da obra é de oito meses, com investimento de R$ 6,1 milhões ND Mais|Do R7 25/07/2025 - 19h57 (Atualizado em 25/07/2025 - 19h57 ) twitter

O cais flutuante do Espinheiros terá uma tecnologia sueca: os blocos de concreto serão construídos e preenchidos com um “EPS especial”, um material de alta densidade. Além disso, haverá uma impermeabilização das estruturas que ficarão dentro da água, tudo feito por empresa especializada no processo. Conforme a Prefeitura de Joinville, o prazo para entrega da obra é de oito meses. No momento, o local está sendo preparado com a montagem do canteiro de obras e o preparo para a colocação das estacas.

