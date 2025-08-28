Como concorrer a uma das 650 vagas temporárias da Oktoberfest 2025 e garantir renda extra Oportunidades, em Blumenau, são para segurança, monitoramento, limpeza e operação de máquinas ND Mais|Do R7 28/08/2025 - 00h37 (Atualizado em 28/08/2025 - 00h37 ) twitter

A Oktoberfest 2025, maior festa alemã das Américas, está abrindo espaço para quem busca renda extra. A Empresa Minister, responsável pelos serviços de segurança, monitoramento eletrônico e limpeza do evento, anunciou a abertura de 650 vagas temporárias para atuação durante a festa, que acontece em outubro no Parque Vila Germânica, em Blumenau.

