Como concorrer a uma das 650 vagas temporárias da Oktoberfest 2025 e garantir renda extra
Oportunidades, em Blumenau, são para segurança, monitoramento, limpeza e operação de máquinas
A Oktoberfest 2025, maior festa alemã das Américas, está abrindo espaço para quem busca renda extra. A Empresa Minister, responsável pelos serviços de segurança, monitoramento eletrônico e limpeza do evento, anunciou a abertura de 650 vagas temporárias para atuação durante a festa, que acontece em outubro no Parque Vila Germânica, em Blumenau.
Não perca a chance de garantir sua vaga! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
