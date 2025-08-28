Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Como concorrer a uma das 650 vagas temporárias da Oktoberfest 2025 e garantir renda extra

Oportunidades, em Blumenau, são para segurança, monitoramento, limpeza e operação de máquinas

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

A Oktoberfest 2025, maior festa alemã das Américas, está abrindo espaço para quem busca renda extra. A Empresa Minister, responsável pelos serviços de segurança, monitoramento eletrônico e limpeza do evento, anunciou a abertura de 650 vagas temporárias para atuação durante a festa, que acontece em outubro no Parque Vila Germânica, em Blumenau.

Não perca a chance de garantir sua vaga! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.