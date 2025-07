Como corretor preso em SC aplicava ‘esquema de pirâmide’ com mais de 600 contratos de aluguel Prejuízo causado por corretor preso em SC teria passado dos R$ 20 milhões e foram pelo menos 119 vítimas ND Mais|Do R7 23/07/2025 - 01h37 (Atualizado em 23/07/2025 - 01h37 ) twitter

Um corretor de imóveis, preso em Itapema, no Litoral Norte catarinense, no último dia 10, é investigado por aplicar um esquema fraudulento que envolvia mais de 600 contratos de locação. De acordo com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, o prejuízo ultrapassa R$ 20 milhões e atingiu pelo menos 119 vítimas identificadas até agora.

Saiba mais sobre como esse esquema funcionava e as consequências para as vítimas consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

