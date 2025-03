Como é o ‘sinal de facção’ que levou a casos de tortura em Florianópolis Vítimas confundidas com criminosos foram levadas para uma casa na região do Canto do Lamim, onde foram agredidos com extrema violência... ND Mais|Do R7 28/03/2025 - 01h05 (Atualizado em 28/03/2025 - 01h05 ) twitter

O espancamento, seguido de tortura, contra dois turistas paulistas na praia de Canasvieiras, em Florianópolis, foi motivada por um gesto com as mãos, interpretado por criminosos como um sinal de facção. Segundo a Polícia Civil, os homens responsáveis pela agressão são membros do PGC (Primeiro Grupo Catarinense) e acreditavam que as vítimas eram vinculadas à facção rival, PCC (Primeiro Comando da Capital).

Para entender mais sobre essa situação alarmante e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

