Como está o copo do Figueirense na Série C do Brasileiro: meio cheio ou meio vazio? Zagueiro Lucas Dias vê o copo meio cheio na disputa do Figueirense por uma das vagas entre os oito melhores da Série C ND Mais|Do R7 10/07/2025 - 19h19 (Atualizado em 10/07/2025 - 19h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Olhar o copo meio cheio é sinal de otimismo, enquanto o copo meio vazio traz uma visão mais pessimista. No Figueirense, que está a três pontos do G-8 e do Z-4, a quantidade de água está mais próxima de transbordar do que esvaziar.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de tudo sobre o Figueirense na Série C!

Leia Mais em ND Mais:

ETE do Sul de Florianópolis completa 18 anos de obras com zero cobertura de esgoto

Três apostas de SC levam pequena bolada na +Milionária desta quarta (9); confira o resultado

Vereadores pedem abertura de CPI contra Assistência Social de Florianópolis