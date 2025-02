Como está o trânsito em Florianópolis após fortes chuvas que atingiram SC A Ponte Hercílio Luz, que geralmente fica fechada aos fins de semana, permanecerá aberta para o fluxo de veículos neste sábado (18)... ND Mais|Do R7 18/01/2025 - 15h06 (Atualizado em 18/01/2025 - 15h06 ) twitter

O temporal em Santa Catarina deu uma trégua neste sábado (18) e permitiu que o trânsito fosse restabelecido nos principais pontos de Florianópolis, informou a Guarda Municipal. Apenas a BR-101, em Biguaçu, segue completamente interditada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a situação do trânsito na região.

