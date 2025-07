Como ficam os moradores que compraram terrenos irregulares de ex-corretor em Florianópolis Área clandestina tomada pelo ex-corretor abrange meio milhão de metros quadrados, parcelados em, ao menos, mil lotes ND Mais|Do R7 22/07/2025 - 18h57 (Atualizado em 22/07/2025 - 18h57 ) twitter

A Justiça catarinense condenou, no início de julho, o ex-corretor de imóveis Gilvã Guimarães pela venda de mais de mil lotes irregulares e pela prática de lavagem de dinheiro em Florianópolis. O crime fez com que uma parte do Rio Vermelho fosse povoada por moradores que compraram esses terrenos e que, agora, encaram a irregularidade.

Saiba mais sobre as implicações legais e o que os moradores podem fazer para regularizar suas situações consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

