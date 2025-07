Como foi a audiência pelo fim da vacina obrigatória contra covid-19 para crianças em SC Encontro, nesta segunda-feira (30), ouviu deputados, profissionais da área médica, advogados e membros da sociedade civil ND Mais|Do R7 01/07/2025 - 21h16 (Atualizado em 01/07/2025 - 21h16 ) twitter

DANIEL CONZI

Profissionais da saúde, deputados e membros da sociedade civil debateram, na última segunda-feira (30), o fim da obrigatoriedade da vacina contra covid-19 em crianças de até cinco anos. A discussão aconteceu durante audiência pública no Plenarinho da Alesc (Assembleia Legislativa de Santa Catarina), em Florianópolis, com a participação de membros do Ministério Público, área médica e sociedade civil.

