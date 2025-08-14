Como foram os últimos momentos do casal encontrado morto em motel na Grande Florianópolis
Policial militar e empresária foram encontrados mortos na segunda-feira (11), após saírem na noite de domingo
Jefferson Luiz Sagaz, de 37 anos, e Ana Carolina Silva, de 41 anos, casal encontrado morto em banheira de um motel em São José, passaram a noite de domingo (10) ao lado de amigos, em um bar no bairro Coqueiros, na região continental de Florianópolis. Em seguida, o casal foi para o motel, localizado às margens da BR-101, no bairro São Luiz.
