Como funcionará a emissão de RG na Festa do Trabalhador da NDTV RECORD em Joinville

O serviço mais esperado da Festa do Trabalhador da NDTV RECORD Joinville volta a ser realizado na 22ª edição. A emissão de RG, a carteira de identidade, será realizada no posto da Polícia Científica na festa, no dia 1º de maio na Expoville.

Não perca a chance de saber mais sobre este evento incrível e todos os serviços disponíveis! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

