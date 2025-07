Como funcionava esquema de lavagem de dinheiro em paraíso com pousada e imóveis de luxo em SC Suposta organização criminosa teria patrimônio de R$ 8 milhões; delegado detalha como era feito esquema de lavagem de dinheiro ND Mais|Do R7 04/07/2025 - 00h56 (Atualizado em 04/07/2025 - 00h56 ) twitter

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul deflagrou na manhã desta quinta-feira (03) a Operação Costa Nostra investigando uma suposta organização criminosa que escolheu o Litoral Norte de Santa Catarina para a lavagem de dinheiro de tráfico de drogas com imóveis e estabelecimentos comerciais.

Saiba mais sobre essa operação e os detalhes do esquema acessando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

