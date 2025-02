Como investimento-anjo pode fortalecer crescimento de novos negócios em SC, segundo empresária Cláudia Rosa tem mais de 130 startups em seu portfólio e defende que novos investidores fomentem o ecossistema tecnológico catarinense... ND Mais|Do R7 17/02/2025 - 10h46 (Atualizado em 17/02/2025 - 10h46 ) twitter

Santa Catarina se consolida como um dos principais polos tecnológicos do Brasil e, para a empresária Cláudia Rosa, essa posição pode ser ainda mais fortalecida com investimentos estratégicos, inclusão e diversidade. Em visita ao Grupo ND, ela ressaltou o papel do investimento-anjo no crescimento de novos negócios e a necessidade de atrair mais empreendedores e investidores para o ecossistema catarinense.

Saiba mais sobre como o investimento-anjo pode transformar o cenário das startups em Santa Catarina consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

