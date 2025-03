‘Como limpar cena do crime’: pesquisa na internet compromete suspeito no caso Vitória Investigação aponta que Maicol Sales dos Santos também teria enviado mensagem relatando "ter sido filmado" ND Mais|Do R7 12/03/2025 - 14h27 (Atualizado em 12/03/2025 - 14h27 ) twitter

A Polícia Civil encontrou no celular de Maicol Sales dos Santos, suspeito de envolvimento na morte da adolescente Vitória Regina de Souza, uma busca na internet por “como limpar a cena do crime”. Além disso, ele teria enviado uma mensagem que pode ter ligação com o assassinato.

Para mais detalhes sobre este caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

