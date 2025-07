Como município de SC pretende reduzir em 40% o tempo de espera no trânsito sem novos gastos Tecnologia foi implementada para atender a uma antiga demanda da população e, caso atinja os resultados esperados, poderá ser ampliada... ND Mais|Do R7 22/07/2025 - 10h38 (Atualizado em 22/07/2025 - 10h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma nova tecnologia empregada aos semáforos de Lages, na Serra catarinense, promete auxiliar na fluidez do trânsito e reordenar de forma eficaz a sincronização dos equipamentos na cidade. A mudança é liderada pela Seplam (Secretaria do Planejamento Urbano), por meio da Diretram (Diretoria Municipal de Trânsito), e poderá reduzir o tempo de espera em ruas e avenidas do perímetro urbano em até 40%.

Para saber mais sobre essa inovação e seus impactos no trânsito de Lages, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Empresários de SC criticam ‘venezuelização’ do país em manifesto conjunto: ‘Estamos sofrendo’

Obras do Binário III em Criciúma interditam rua por 30 dias; veja onde

Florianópolis terá mutirão gratuito de castração para cães e gatos no fim do mês; saiba quando