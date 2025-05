Como o cerco a Tuta, chefão do PCC, virou bandeira para avançar a PEC da Segurança A integração entre polícias locais, nacionais e internacionais ganhou força após prisão de um dos criminosos mais procurados do país... ND Mais|Do R7 20/05/2025 - 08h36 (Atualizado em 20/05/2025 - 08h36 ) twitter

A prisão de Marcos Roberto de Almeida, o Tuta, apontado como “chefão” do PCC, virou peça no discurso do governo federal para defender a aprovação da PEC da Segurança no Congresso. Capturado na última sexta-feira (16) na cidade boliviana de Santa Cruz de La Sierra, Tuta estava foragido há cinco anos e comandava o tráfico internacional da facção de forma “EAD”.

Para saber mais sobre como essa prisão impacta a segurança no Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

